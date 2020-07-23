"التضامن" توجه بإنقاذ 3 أطفال انتحر والدهم لعجزه عن تحمل مصاريف علاجهم

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذي رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ حيث إنهم مصابون بمرض وراثي نادر ويعانون من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاث حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.

توجه أعضاء فريق التدخل السريع بأسيوط ومدير إدارة منفلوط الاجتماعية وفريق إدارة الحالة لمكان تواجد الأطفال وأجروا دراسة حالة لهم ولأسرتهم وتبين ما يلي:-

- الأب توفي نتيجة انتحاره لعدم قدرته على تحمل مصاريف علاج أطفاله وتدهور حالتهم الصحية.

- الأم ربة منزل تتقاضى معاشا تأمينيا قدره 1030 جنيها شهريا عن زوجها، وهو غير كافٍ لتدبير مصاريف علاج أطفالها.

- الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 11 سنة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لاتخاذ ما يلي:

- إدراج الأطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

- توقيع الكشف الطبى وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للأطفال الثلاثة.

- التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخضاع الأطفال الثلاثة لفحص طبي شامل من خلال أطباء مختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.

- صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسرة.

- التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لصرف مواد تموينية وسلع غذائية للأسرة.

- متابعة حالة الأم والأطفال الثلاثة نفسيا واجتماعيا من خلال فريق إدارة الحالة بمنفلوط.

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات مخالفات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.