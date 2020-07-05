إصابة مدير إدارة التدخل السريع بديوان محافظة المنوفية بفيروس كورونا

أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، إصابة سالم الجندي مدير إدارة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابة ثبتت بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، موضحا أنه جرى عزل "الجندي" منزليا وخضوعه لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.

علي صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مستشفيات العزل في المحافظة سجلت 35 حالة شفاء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى خروج الكثير من الحالات لتحسن حالتهم الصحية ووضعهم في العزل المنزلي.