"التدخل السريع بالمنوفية": رفع 2200 طن قمامة خلال شهر يونيو

أكد مدير وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية، رفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضي بمنطقة مزلقان العبد والسلخانة وطريق الماي - شبين بحي غرب مدينة شبين الكوم، ومنطقة المطاحن والعزبة الغربية "طريق دنشواي"، بالإضافة إلى العمل بالمكانس بجميع شوارع حي شرق وغرب شبين الكوم وتمهيد جانبي طريق "كفر طنبدي – شبين الكوم" وحتى قرية الكوم الأخضر، فضلًا عن استخدام معدات وحدة التدخل السريع في حملات الإزالات المكبرة لاسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

يأتي ذلك في إطار خطة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالإرتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة المنظومة من خلال الدفع بمعدات وحدة التدخل السريع، حفاظًا على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأعلن محافظ المنوفية عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذا رصد مبلغ 30 مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفوري والتعامل مع مختلف تجمعات القمامة والحد من انتشارها.