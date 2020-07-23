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محمود مسلم

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالسويس

كتب:

سيد نون
07:38 م | الخميس 23 يوليو 2020
حي عتاقة ينفذ ٦٣ قرارا لإزالة التعديات

حي عتاقة ينفذ ٦٣ قرارا لإزالة التعديات

شن حي عتاقة بمحافظة السويس، برئاسة المحاسب وليد شوقي رئيس الحي، اليوم الخميس، حملة لتنفيذ 63 إزالة لتعديات وإشغالات وعشوائيات على المنافع العامة وخروج علي خط التنظيم، وذلك بنطاق مدينة الصفا بمساحة 6300 متر مربع.

كما شنت رئاسة حي الأربعين بالسويس، برئاسة العميد ايهاب سراج، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع أحمد عرابي وميدان الإسعاف.

وقامت الحملة بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، وإلإشغالات المحال الموجودة بشارعين، فضلًا عن عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بتلك الشوارع.

 

 

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