حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالسويس

شن حي عتاقة بمحافظة السويس، برئاسة المحاسب وليد شوقي رئيس الحي، اليوم الخميس، حملة لتنفيذ 63 إزالة لتعديات وإشغالات وعشوائيات على المنافع العامة وخروج علي خط التنظيم، وذلك بنطاق مدينة الصفا بمساحة 6300 متر مربع.

كما شنت رئاسة حي الأربعين بالسويس، برئاسة العميد ايهاب سراج، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع أحمد عرابي وميدان الإسعاف.

وقامت الحملة بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، وإلإشغالات المحال الموجودة بشارعين، فضلًا عن عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بتلك الشوارع.