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صفحة الأزهر الإنجليزية تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال

كتب:

سعيد حجازي
08:47 م | الخميس 23 يوليو 2020
مشاركات الأطفال على صفحة الأزهر

مشاركات الأطفال على صفحة الأزهر

نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية، رسومات نفذها متابعو الصفحة من الأطفال حول العالم، قاموا برسم التصميمات التي مضرتها الصفحة في وقت سابق.

وقالت صفحة الأزهر "سعداء بمشاركات متابعينا الأطفال الأعزاء حول العالم الذين رسموا بعض المنشورات التي نشرناها من قبل على صفحتنا".

كما أضافت "أردنا أن نخبركم بأنَّ رسائلكم تعني لنا الكثير، كما ندعو الجميع للمشاركة ومراسلتنا بما يودون أن نناقشه في الفترة المقبلة". 

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحته الرسمية على موقع فيسبوك باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي، بهدف الوصول إلى كل المتابعين حول العالم بما يتناسب مع عالمية رسالة الأزهر.

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