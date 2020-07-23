إنهاء أزمة السودانيين العالقين بالأقصر بجهود شيخ الأزهر ووزيرة الهجرة

قالت الدكتور فنار القاضي، منسق حملة مع مصر بمحافظة الأقصر، إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، نجحت في إنهاء أزمة السودانيين العالقين بقرية الزريقات جنوب غرب المحافظة، والبالغ عددهم 600 شخص، بعدما رفضت السُلطات السودانية السماح لهم بالدخول إلى أراضيها عبر الميناء البري للسودان، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "القاضي" أن وزيرة الهجرة، نجحت في إقناع سلطات بلاد العالقين السودانيين بالسماح لهم بالدخول إلى السودان، بعد أيام قضوها كضيوف على أهالي قرية الزريقات قبلي، بعدما عجزوا عن العودة إلى القاهرة مجددًا نظرًا لمشاق السفر، ووجود أطفال ومرضى ومسنين بينهم.

وأضافت، أنها قامت فور ظهور أزمة الأشقاء السودانيين بعرض المشكلة على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بصفته رمزًا من رموز الأقصر، والذي توجه على الفور بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين، حيث قام بالتواصل مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ورفع موضوع الأزمة لها، والتي قامت على الفور بالاستجابة السريعة، وأجرت الكثير من المباحثات بشأن إنهاء الأزمة.

وأشارت إلى أن الأشقاء السودانيين نجحوا في نهاية الأمر في العودة إلى بلادهم بعدما سمحت لهم السلطات السودانية بدخول أراضيها، موضحة أن أهالي قرية الزريقات قدموا كامل الدعم للأشقاء السودانيين، حيث تسابق الجميع على تقديم المساعدات، وقام البعض باستضافة عدد منهم في منازلهم، بينما قام البعض الآخر بتوفير كميات كبيرة من الطعام والمياه والأدوية لهم خلال فترة تواجدهم بالقرية.

وأكدت القاضي أن مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على التعامل مع أية أزمات، واحتواء أية عقبات قد تواجه أبناء الشعب المصري، أو الوافدين من الأشقاء العرب.