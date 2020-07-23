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أبوزيد يرفع العلم المصري في أوتاوا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

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(أ.ش.أ)
09:07 م | الخميس 23 يوليو 2020
أحمد أبوزيد السفير المصري لدى كندا

أحمد أبوزيد السفير المصري لدى كندا

رفع أحمد أبوزيد، السفير المصري لدى كندا، صباح اليوم، العلم المصري أمام مقر دار بلدية أوتاوا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.

وحضر مراسم رفع العلم والنشيد الوطني، نائب عمدة المدينة، وممثل من وزارة الخارجية الكندي، وعميد السلك الدبلوماسي، بجانب عدد من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

ويأتي هذا الاحتفال مع احتفال الكنديين من أصول مصرية، بشهر يوليو كشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة المصرية، بالتعاون مع التجمعات والجاليات المصرية، عددا من الفعاليات واللقاءات الإفتراضية الهامة عبر الإنترنت احتفالا بشهر يوليو كشهر للتراث المصري في المقاطعة.

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