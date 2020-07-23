طالبان تشترط تبادلا للأسرى لاستئناف مباحثات السلام

أعلنت حركة طالبان استعدادها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد عطلة عيد الأضحى بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حاليا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، سهيل شاهين، اليوم، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح معتقلي الحكومة المحتجزين لديها شريطة إطلاق الحكومة 500 معتقل تحتفظ بهم الحكومة الأفغانية وتعتبرهم خطيرين.

وكتب شاهين، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الحركة "مستعدة لبدء مفاوضات أفغانية أفغانية بعد عيد (الأضحى) مباشرة في حالة اكتمال عملية الإفراج عن السجناء"، مبديا استعداد الحركة للإفراج عن بقية سجناء قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديها لقاء إفراج كابول عن جميع أسرى الحركة "حسب القائمة التي تم تسليمها" إلى السلطات.

وبناء على الاتفاقية الموقعة بين طالبان والولايات المتحدة، على الحكومة الأفغانية، أن تطلق 5 آلاف سجين، وقد أطلقت سراح 4500، وبقي 500، قالت الحكومة إنهم متورطون في قضايا أمنية كبيرة.

وكانت الحكومة الأفغانية قد بدأت إطلاق سراح سجناء "طالبان" بعد أسابيع من توقيع الحركة اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية في محاولة للمساعدة في بدء حوار بين الأفغان، إلا أن سلسلة من الهجمات التي وقعت في العاصمة كابول قد أعاقت عملية إطلاق سراح السجناء حتى أعلنت جماعة "طالبان" وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من الحكومة الأفغانية التي تعهدت بالتعجيل بالإفراج عن السجناء.