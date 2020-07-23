استطلاع رأي عالمي يؤكد انهيار شعبية أردوغان

استطلاع رأي شارك فيه مئات الآلاف من المغردين على تويتر أكدوا بالأغلبية عدم الثقة في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاستطلاع الذي أجراه موقع Spectator Index الإحصائي وشارك فيه أكثر من 600 ألف شخص أظهر تراجع شعبية أردوغان في الداخل والخارج، حسبما ذكرت قناة مداد نيوز السعودية.

انهيار شعبية أردوغان تم إثباتها في انتخابات البلدية عام 2019 مع خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير بعد أن سيطر الحزب الحاكم على إسطنبول لأكثر من ربع قرن كما خسر "حزب أردوغان" ما يقرب من 60 ألف عضوية وانشق أبرز مؤسسي الحزب مثل أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق و "علي باباجان" وزير الاقتصاد السابق.

وأكدوا جميعا على أن نتيجة الاستفتاء هي انعكاس حقيقي للثقة "ِشبه المعدومة" في سياسات أردوغان التوسعية في الخارج والقمعية في الداخل.