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استطلاع رأي عالمي يؤكد انهيار شعبية أردوغان

كتب:

شريف سليمان
09:25 م | الخميس 23 يوليو 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

استطلاع رأي شارك فيه مئات الآلاف من المغردين على تويتر أكدوا بالأغلبية عدم الثقة في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاستطلاع الذي أجراه موقع Spectator Index الإحصائي وشارك فيه أكثر من 600 ألف شخص أظهر تراجع شعبية أردوغان في الداخل والخارج، حسبما ذكرت قناة مداد نيوز السعودية.

انهيار شعبية أردوغان تم إثباتها في انتخابات البلدية عام 2019 مع خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير بعد أن سيطر الحزب الحاكم على إسطنبول لأكثر من ربع قرن كما خسر "حزب أردوغان" ما يقرب من 60 ألف عضوية وانشق أبرز مؤسسي الحزب مثل أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق و "علي باباجان" وزير الاقتصاد السابق. 

وأكدوا جميعا على أن نتيجة الاستفتاء هي انعكاس حقيقي للثقة "ِشبه المعدومة" في سياسات أردوغان التوسعية في الخارج والقمعية في الداخل.

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