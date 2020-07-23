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محمود مسلم

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا إلى 684 ليرة

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(وكالات)
08:21 م | الخميس 23 يوليو 2020
ارتفاع أسعار الذهب في تركيا إلى 684 ليرة

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا إلى 684 ليرة

شهدت الأسواق التركية، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر الجرام من 647 ليرة إلي 684 ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن الذهب شهد ارتفاعًا في أسعاره بسبب الموجة الثانية التي تشهدها تركيا من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أثر بالسلب علي الاقتصاد التركي، وارتفع سعر الجرام عيار 21 من 647 إلى 684 ليرة.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من التراجع والانهيار بسبب عدم وجود خطط اقتصادية احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة كورونا المستجد، علاوة على ارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع.

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