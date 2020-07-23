الجواهرجي المختطف بعد تحريره: الجناة كانوا يتتبعون خط سيري منذ فترة

قال الجواهرجي المختطف من عصابة وتم تحريره مؤخرا، إن له خط سير ثابت يوميا ما أدى إلى تتبع 4 أشخاص له فور خروجه من محله بمنطقة الدراسة بوسط القاهرة: "غموا عينيا وخنقوني وحطوا مخدر على بوقي ووصلوني مكان كانوا هيقتلوني".

وأضاف الجواهرجي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تلقى إهانات عدة من قبل المختطفين، وقبل مجيء وزارة الداخلية إليه كان يعتبر نفسه من الأموات: "كنت أنا خلاص ميت"، موضحا أن المختطفين قاموا بالاتصال بزوجته وطلبوا فدية منها، الأمر الذي قابله بإخبارهم أنه منفصل عن زوجته، ولكنه ومع توالي الأحداث تأكد من تعقبهم له خلال فترة زمنية طويلة.

وأكد أنه قد تلقى رعاية كبرى من قبل وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة لحين تحريره، وهو ما أشعره بأنه في أمان: "مكنتش متخيل مدى الدقة والحرفية في التعامل بالشكل ده".