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عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
07:52 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص في حادث مروع على طريق كفر داوود بمركز السادات في محافظة المنوفية، إثر اصطدام 3 سيارات "نقل وملاكي وسوزوكي"، وعلى الفور جرى نقلهم إلى المستشفى. 

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث سير بقرية كفر داوود. وعلى الفور انتقل عدد من ضباط قسم الشرطة إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

وقال الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية،  لـ"الوطن"، إن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص حالتهم الصحية متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي العلاج.

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