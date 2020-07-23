بعد نجاحه في رمضان.. أحمد وفيق يبدأ تصوير مسلسل "شارع 9"

بدأ الفنان أحمد وفيق، تصوير أول مشاهده بمسلسله الجديد "شارع 9" مع المخرج محمد عبدالخالق، والمقرر عرضه بالموسم الشتوي، بعد نجاحه بدور "مؤنس" في مسلسل "النهاية" بشهر رمضان المنصرم.

جاء ذلك، بعد أن استقرت الشركة المنتجة على أبطال المسلسل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به إثارة وتشويق.

مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب.