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قاسم: المخالفة مسئولية باني العقار وعلى ساكني الوحدات إبلاغ النيابة

قاسم: 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع تم تقديمهم حتى يوم 20 يوليو

كتب:

شريف سليمان
12:48 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
الدكتور خالد قاسم

الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المسؤول عن مخالفة البناء هو من بنى العمارة وباع وحداتها للمواطنين، حيث يجب عليه التقدم بطلب التصالح، وليس مالك الشقة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن ملاك الوحدات المخالفة في العقار الواحد تقع عليهم مسؤولية تضامنية، بأن يتوجهوا إلى النيابة لتقديم شكوى ضد باع لهم الوحدات في المبنى المخالف.

وتابع، أن 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع جرى تقديمهم حتى يوم 20 يوليو الجاري، مضيفا أنه جرى تحديد آلية التعامل مع طلبات التصالح وكيفية عمل اللجان والمتابعة.

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