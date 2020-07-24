إليسا تتصدر التريند في عدد من الدول العربية بعد طرح "صاحبة رأي"

تصدرت المطربة اللبنانيه إليسا التريند في عدد من الدول العربية بعد ساعات من طرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"

فقد تصدرت التريند في مصر وليبيا والمغرب والجزائر ولبنان والسعودية والعراق.

كانت إليسا، أعلنت عبر "تويتر"، سبب إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنه أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".وأضافت: "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح، الحمدلله وضميري مرتاح.. ليش؟ لأنه بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

ويضم ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، وأغنية "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، وأغنية "هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين.وأغنية "أنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، أغنية "مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، وأغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

كما سيتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.