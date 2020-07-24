مات ساجدا.. العثور على سعودي بعد اختفائه في صحراء الدواسر بـ 4 أيام

تلقت جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمملكة العربية السعودية عن تغيب مواطن سعودي أربعيني يدعى "ضويحي حمود العجالين" يستقل مركبة، منذ الخميس 16 يوليو الماضي.

وتلقت الجهات الأمنية البلاغ وقامت فرق "غوث" للبحث عن المفقود بمباشرة عملها مستخدمة عدد السيارات والطائرات الشراعية.

وقالت "روسيا اليوم" إن فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ عثر على المفقود بمنطقة وادي الدواسر الصحراوية ووجدوه ساجدًا على الأرض.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثروا على المفقود، حتى وجدوه صباح الأحد الماضي بعد 4 أيام من اختفائه وقد فارق الحياة وهو ساجد على الأرض.