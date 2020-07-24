رئيس التحرير

محمود مسلم

مات ساجدا.. العثور على سعودي بعد اختفائه في صحراء الدواسر بـ 4 أيام

تم استخدام الطائرات الشراعية في البحث عن المفقود

كتب:

أحمد حامد دياب
07:26 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
العثور على جثمان السعودي

العثور على جثمان السعودي

تلقت جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمملكة العربية السعودية عن تغيب مواطن سعودي أربعيني يدعى "ضويحي حمود العجالين" يستقل مركبة، منذ الخميس 16 يوليو الماضي.

وتلقت الجهات الأمنية البلاغ وقامت فرق "غوث" للبحث عن المفقود بمباشرة عملها مستخدمة عدد السيارات والطائرات الشراعية.

وقالت "روسيا اليوم" إن فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ عثر على المفقود بمنطقة وادي الدواسر الصحراوية ووجدوه ساجدًا على الأرض.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثروا على المفقود، حتى وجدوه صباح الأحد الماضي بعد 4 أيام من اختفائه وقد فارق الحياة وهو ساجد على الأرض.

 

اقرأ المزيد:

كشف لغز العثور على جثمان سائق داخل شيكارة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

"البطل الحقيقي".. رسائل شكر لإيهاب الملاحي منتشل جثمان نور كلش

وصول جثمان غريق بلطيم لمسقط رأسه والمئات يشيعونه لمثواه الأخير

الغطاس محمد سعد: عثرنا على جثمان غريق بلطيم على بعد 3 كيلو من الشاطئ

النيابة تصرح بدفن جثمان غريق بلطيم وسيارة إسعاف تنقله لمسقط رأسه