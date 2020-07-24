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محمود مسلم

تشميع منزل بسبب الدروس الخصوصية وضبط صاحبه في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:05 م | الجمعة 24 يوليو 2020
غلق الدروس الخصوصية

غلق الدروس الخصوصية

أعلن مجلس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة منى صالح، غلق وتشميع مركز دروس خصوصية خاص بمادة فيزياء،  والقبض على صاحبه واحتجازه في مركز شرطة بسيون.

وقالت رئيس مركز ومدينة بسيون، المهندسة منى صالح، إن مجلس المدينة تلقى شكوى بوجود تجمعات من طلاب ثانوية عامة أمام أحد المنازل بهدف الحجز للدروس الخصوصية، وعلى الفور تم التحرك وتبين أنه داخل منزل، وأن المدرس من مدينة طنطا، ويدرس مادة الفيزياء.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، والقبض على صاحب المنزل لموافقته على استئجار منزله مكانا للدروس الخصوصية، في الوقت الذي تمنع الدولة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا، وتجرم الدروس الخصوصية وتم غلق وتشميع المنزل.

وناشدت "صالح" المواطنين بمنع أي تجمعات والإبلاغ عن أي أماكن تسعى لفتح سناتر دروس خصوصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص مخالف.

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