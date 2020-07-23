محافظ الغربية: زيادة كميات اللحوم بمنافذ "الزراعة" بمناسبة عيد الأضحى

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية بمناسبه عيد الأضحى المبارك، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتًا أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة ، وان المنفذ مفتوح يوميًا لاستقبال المواطنين.

وأضاف بيومي، أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيهًا للحوم المبردة، و90 للبقري الصغير، و100 للضأن.

وأعرب المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية عن وضع خطة متكاملة، للدفع بكميات كبيرة من اللحوم حتي الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية، و8 للسلع غذائية، إضافة إلى منفذ بالمديرية للحوم الحية والسلع.