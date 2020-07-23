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الغربية تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بـ"عصيان إلكترونية"

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
09:25 م | الخميس 23 يوليو 2020
وكيل التعليم بالغربية :غرفةعمليات للمتابعةامتحانات لجان دبلومات الفنية

وكيل التعليم بالغربية :غرفةعمليات للمتابعةامتحانات لجان دبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، تدشين غرفة عمليات وطواىء رئيسية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية، لاستقبال شكاوى امتحانات الدبلومات الفنية، المقرر انطلاقها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.

وذكر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم صرف المطهرات وأدوات التعقيم، وتسليمها لمسؤولي اللجان.

كما وجه وكيل التعليم بتسليم وتوزيع "عصيان إلكترونية" لمسؤولي اللجان، للكشف عن أي طالب يحمل جهاز موبايل داخل لجنة الامتحانات، بعد حظر دخول الطلاب لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتف محمول.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، 29 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة .

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