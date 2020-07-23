محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد محافظ الغربية أن الشعب المصرى سيظل دائمًا يقف إلى جانب قواته المسلحة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

كما قدم "رحمي" التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، وقادة القوات المسلحة.