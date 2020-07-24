"الصحة": نرفض اتهامات بومبيو وننصح بالتركيز على الوباء

رفضت منظمة الصحة العالمية، أمس، تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي قال إن الصين "اشترت" مدير المنظمة تيدروس أدهانوم، واعتبرتها تصريحات خاطئة وغير مقبولة.

كما أدان أدهانوم اتهامات الوزير الأميركي ورفضها بشكل قاطع، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعربت المنظمة عن انزعاجها مما قاله بومبيو ونقلته وسائل إعلام، مشيرة إلى أنها ترفض بشدة أي هجمات شخصية أو مزاعم لا أساس لها، مطالبة الجميع بمواصلة التركيز على التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وما تسببت من معاناة وخسائر فادحة في الأرواح.

يشار إلى أن وسائل إعلام أجنبية كانت ذكرت أن بومبيو قال أمام اجتماع مغلق مع عدد من النواب البريطانيين إن ادعاءه قائم على "أساس استخباراتي قوي"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

واستندت المصادر عن الوزير قوله: "لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، ولكن يمكنني أن أخبركم أن هذا يستند إلى أساس استخباراتي قوي، لقد تم إبرام صفقة، كانت هناك صفقة لانتخابه تيدروس".

يذكر أن الرئيس الأميركي كان اتهم مرارا، المنظّمة الأممية بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان (وسط) في أواخر العام الماضي.

أعلنت الولايات المتحدة بداية الشهر الجاري رسميا، إطلاق عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا.