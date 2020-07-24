مدينة داليان الصينية تغلق السينما بسبب كورونا بعد أيام من افتتاحها

أغلقت السلطات في مدينة داليان الصينية، قاعات السينما مرة أخرى، بعد أن عثرت على مجموعة جديدة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، بحسب موقع Variety.

يأتي ذلك بعد عدة أيام فقط من إعادة افتتاح السينما مرة أخرى في الصين في "المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا".

يذكر أن بيع التذاكر في الصين يكون عبر الإنترنت فقط، مع تطهير المناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية. وراتداء الأقنعة إلزاميا لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

وفي الصين تقرر إقامة مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، وحدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس، كما أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في شنغهاي.