نيسان تعلن إلغاء مهرجان "نيسمو" لعام 2020

أعلنت شركة نيسان اليابانية ونيسان موتورسبورتس عن إلغاء مهرجان نيسمو لهذا العام.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان نيسمو في دورته 23، وهو حدث سنوي لتقدير المعجبين بشركة نيسان، والذي كان من المقرر إقامته في 6 ديسمبر بحلبة سباق "فوجي سبيدواي" اليابانية.

وتم اتخاذ قرار إلغاء مهرجان هذا العام لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19 وحماية صحة وسلامة المشجعين والفرق المشاركة والعارضين وموظفي نيسان ونيسمو.

ستبذل نيسان ونيسمو قصارى جهدهما لمواصلة تحسين الحدث للعام المقبل وما بعده، على أمل أن يتطلع المزيد من المعجبين أكثر من أي وقت مضى إلى مهرجان نيسمو في المستقبل ويستمتعون به.