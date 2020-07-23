رئيس التحرير

محمود مسلم

نيسان تعلن إلغاء مهرجان "نيسمو" لعام 2020

كتب:

عمر العربي
04:22 م | الخميس 23 يوليو 2020
نيسان

نيسان

أعلنت شركة نيسان اليابانية ونيسان موتورسبورتس عن إلغاء مهرجان نيسمو لهذا العام.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان نيسمو في دورته 23، وهو حدث سنوي لتقدير المعجبين بشركة نيسان، والذي كان من المقرر إقامته في 6 ديسمبر بحلبة سباق "فوجي سبيدواي" اليابانية.

وتم اتخاذ قرار إلغاء مهرجان هذا العام لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19 وحماية صحة وسلامة المشجعين والفرق المشاركة والعارضين وموظفي نيسان ونيسمو.

ستبذل نيسان ونيسمو قصارى جهدهما لمواصلة تحسين الحدث للعام المقبل وما بعده، على أمل أن يتطلع المزيد من المعجبين أكثر من أي وقت مضى إلى مهرجان نيسمو في المستقبل ويستمتعون به.

اقرأ المزيد:

رئيس نيسان مصر: لدينا الاستعداد لطرح "صني" بالغاز الطبيعي

نيسان تزيح الستار عن "أريا الكهربائية" الجديدة كليا بقوة 389 حصانا

فيديو.. نيسان تستعرض مواصفات Maxima

نيسان تطلق خدمات Shop@Home الجديدة للتسوق عبر الإنترنت

نيسان تعلن عن موعد الإعلان عن Ariya