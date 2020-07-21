يكرمهما مهرجان لوميير السينمائي.. من هما الأخوان دادرين؟

قدما الكثير لصناعة السينما، فالأخوان البلجيكيان دادرين، الأكبر جان بيار والأصغر لوك، شاركا في إنتاج، إخراج وكتابة عدد كبير من الأفلام المميزة، وبسبب إبداعهما، قرر مهرجان لوميير السينمائي، في دورته التي ستقام من 10 إلى 18 أكتوبر، تكريمهما بتسليمهما هذا العام الجائزة الفخرية.

والأخ الأكبر جان بيار دادرين، ولد 21 أبريل 1951، في فالونيا ببلجيكا، وأول فيلم قام بإنتاجه كان "I'm Thinking of You" عام 1992، وهو الذي كتبه وأخرجه مع أخيه "لوك".

بعدها انطلق جان بيار بمشاركة أخيه "لوك" الذي يصغره بـ 3 سنوات، في صناعة أفلام مختلفة تتنوع بين الروائي والقصير والوثائقي، تخطى عددها الـ 60

آخر فيلم قاما جان ولوك، بإنتاجه كان Young Ahmed، عام 2019 وشاركا في كتابته وإخراجه أيضا، وفي نفس العام شاركا في إنتاج فيلم Casanova, Last Love.

وترشح الأخوان "دادرين" لعدد كبير من الجوائز، بينها جائزة بافتا عام 2015 عن إنتاجهما فيلم Deux jours, une nuit في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وحصدا معا جائزة Silver Condor من جمعية نقاد السينما الأرجنتينية عن فيلم Deux jours, une nuit في فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإسبانية.

وحصدا الشقيقان معا جائزة جائزة بريمن السينمائية عام 1997، كما ترشحا معا لـ 14 جائزة من مهرجان كان السينمائي، وحصدا منها جائزة لجنة التحكيم 3 مرات، والسعفة الذهبية مرتين، وأفضل سيناريو مرة وأفضل إخراج مرة، والجائزة الكبرى من لجنة التحكيم مرة.

وترشحا معا لـ 10 جوائز الفيلم الأوروبي، وحصدا منها 2، بالإضافة إلى العشرات من الترشيحات والجوائز الأخرى.

ومهرجان لوميير السينمائي يقام كل خريف في ليون، فرنسا. وسيستمر مهرجان لوميير في الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر، وهو أحد أكبر احتفالات الأفلام في العالم، حيث بلغ عدد جمهوره 250 ألفًا العام الماضي.

تم تسمية المهرجان تكريما للأخوان "لوميير"، وهما من أوائل صناع الأفلام في ليون عام 1895، وينظمه معهد لوميير منذ عام 2009.