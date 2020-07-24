فيديو.. رسالة أحمد عز لأسر الشهداء في أول ليلة عرض لمسرحية علاء الدين
كتب:
حاتم سعيد حسن
11:32 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
استضافت أسرة العرض المسرحي "علاء الدين"، من بطولة الفنان أحمد عز، بالأمس أسر الشهداء من الشرطة والجيش في أول ليلة لعودة العرض المسرحي للجمهور والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
ووجه الفنان أحمد عز كلمة لحضور المسرحية بأنه يشكرهم جميعا على التضحيات التي قاموا بها من أجل الوطن، مؤكدا بأنهم أهل وعائلة واحدة ووجه إليهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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في العرض المسرحي الخاص لاسر #الشهداء المتزامن مع الاحتفال بذكري ثوره يوليو #٢٣_يوليو
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وكان قد علق مجدي الهواري، مخرج العرض عبر تورينو، عقب انتهاء العرض: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، أولا الشهداء وأسرهم كانوا مشرفنا النهارده، وده أقل واجب نقدمه لهم".
وكانت أسرة المسرحية وجهت الدعوة لأسر شهداء الشرطة والجيش، لحضور العرض يوم الخميس، ويعقبه عرض الطواقم الطبية من أطباء وممرضين اليوم الجمعة.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.