وزيرة الثقافة تعتمد خطة النشاط الثقافي لمتاحف الفنون التشكيلية خلال اغسطس وسبتمبر

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة النشاط الثقافي لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور لشهري اغسطس وسبتمبر المقبلين وذلك في اطار تنفيذ مراحل الخطة التدريجية لاستئناف الانشطة وفتح ابواب المتاحف للجمهور وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على السلامة العامة إلى جانب استمرار العروض التى تقدم اون لاين .

وجاءت خطة نشاط شهر اغسطس كالتالى حيث يستمر صالون المبدع الصغير الذي يقدم أون لاين للاطفال والشباب في مجالات Robo Art, famly Ar، كما يبث متحف محمد ناجي ورشة القصة المصورة يومي الاحد والثلاثاء اسبوعياً ، ويذيع متحف مركز الأبنودي للسيرة الهلالية أعمال من تراث الابنودي- السيرة الهلالية .

وتنظم إدارة التربية المتحفية ورشتى عمل الاولى بعنوان "قناة السويس الجديدة شريان الامل وتخصص للاطفال من 13 حتى 18 عام وذلك يوم 10 اغسطس والثانية بعنوان "النظافة ضرورة حياتية" لنفس الفئة العمرية يوم 24 اغسطس بممر 35 ، كما ينظم مركز رامتان الثقافي ايام الأحد ، الإثنين ، الثلاثاء طوال الشهر الورشة الصيفية في فن الرسم - الخط العربى – المكتبة .

اما متحف دنشواي يعقد ندوة بعنوان قيمة العقل بين الفلسفة والدين يوم 25 اغسطس، وكذلك متحف الزجاج ( زكريا الخناني ) يقيم يومى الاحد والثلاثاء اسبوعيا ورش فنية متنوعة لكبار الفنانين والهواة وطلبة الجامعات إلى جانب ورشة طباعة على الجلد للاطفال يوم الثلاثاء من كل اسبوع .

وتنظم قاعة سينما الحضارة 1 حفلا لتكريم ابطال الجيش الابيض يوم 13 اغسطس ، وتعقد قاعة سينما الحضارة 2 ندوة حول ادب الطفل ومسرح العرائس يوم 6 اغسطس ، الى جانب ورشة اساسيات السيناريو الوثائقي يوم 13 اغسطس وندوة اخرى بعنوان "الشعر بين الواقع والمأمول يوم 27 اغسطس.ويعقد متحف النصر الحديث ببورسعيد ندورة بعنوان قناة السويس بين الماضي والحاضر احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 اغسطس، وينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ايام الاحد والاربعاء اسبوعيا ورشة قدرات فنون وعمارة لطلبة الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون ، ويعقد متحف المنصورة القومي ندوة بعنوان اهمية زيادة البعثات التعليمية الى روسيا والدورات التدريبية للشباب المصريين في التخصصات النادرة يوم 16 اغسطس، وينظم متحف راتب صديق ورش فنية للاطفال في مجالات الرسم والتلوين يومي 6 و23 اغسطس احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وخلال شهر سبتمبر تنظم إدارة التربية المتحفية ورشتى عمل الاولى بعنوان "فائدة العلم والتعليم" والاخرى باسم مدرستى والعودة للفئة العمرية من سن 13 : 18 سنة بممر 35 وذلك يومي 7 و21 سبتمبر، وينظم مركز رامتان الثقافي لقاءً بعنوان نبذ العنف ضد المرأة والطفل ودور الام في إرساء التكامل الإجتماعي يوم 15 سبتمبر، وتقام ندوة ظاهرة التمييز وأثارها النفسية على المجتمع يوم 22 سبتمبر بمتحف دنشواي، وتعقد ورشة فنية للاطفال لكيفية عمل الحلي يوم الثلاثاء اسبوعيا بمتحف الزجاج ( زكريا الخناني ) .

اما قاعة سينما الحضارة 1 تعقد ندوة بعنوان نسمات الربيع يوم 17 سبتمبر وكذلك تقيم قاعة سينما الحضارة 2 امسية شعرية يوم 3 سبتمبر ، بالاضافة الى مناقشة ديوان عزف على وتر القصيدة يوم 10 سبتمبر وعرض فيلم صورة في المراية يتبعه حفل فنى لمجموعة من فناني اوبرا الاسكندرية يوم 17 سبتمبر وتنظم ورشة اساسيات النقد السينمائي يوم 24 سبتمبر.

ويعقد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد ندوة بعنوان الثقافة المصرية يوم 16 سبتمبر، وبمناسبة اليوم العالمي للسلام تعقد ندوة بعنوان الحل هو السلام يوم 22 سبتمبر بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية إلى جانب استمرار الورش الفنية ، كما يعرض مجمع الفنون بالإسكندرية افلام نادي السينما خلال الشهر ويقيم متحف المنصورة القومي ندوة عن أهمية الحفاظ على التراث ككبسولة زمنية وربطها بين الأجبال وأثرها في تأكيد الهوية وذلك يوم 20 سبتمبر، اما متحف راتب صديق ينظم ورشة فنية للاطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام يومي 6 و24 سبتمر.