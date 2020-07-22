فريدة فهمي تستقبل وزيرة الثقافة للاحتفاء بـ"علي ومحمود رضا"

أجرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، زيارة للفنانة فريدة فهمي، للاحتفاء بها وباسمي الراحلين علي ومحمود رضا، باعتبارهم عظماء صنعوا جزءا من تاريخ الفن في الوطن، واعترافا بجهودهم كسفراء للإبداع والتراث المصري.

جاءت الزيارة وسط حفاوة كبيرة استدعت خلالها فريدة فهمي ذكريات الماضي، بداية من فكرة تأسيس فرقة رضا وتبني الدولة لها بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1961 وضمها إلى وزارة الثقافة، وأدارها الشقيقان محمود وعلي رضا.

وأوضحت فهمي أنّه في عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، وأصبح لها منهجا خاصا وملامح مميزة في عروض الرقص الشعبي الفولكلوري الذي يعبر عن عادات وتقاليد المجتمع المصري، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر عن أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته.

وتناولت فهمي خلال اللقاء، جولات الفرقة في دول العالم وشغف مختلف الشعوب بتصميمات واستعراضات الفرقة .

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الثقافة أنّ اسمي علي ومحمود رضا محفوران بحروف من نور في قلوب المصريين والعرب، وأنّ الفنان إذا رحل بجسده يظل خالدا بأعماله.

وأضافت أنّ الدولة المصرية تحتفي بمبديعها المخلصين الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة العربية وحافظوا على الهوية والتاريخ، لافتة إلى أنّ مؤسسي فرقة رضا لعبوا دورا وطنيا مهما منذ انطلاق الفرقة، وأصبحوا بحق سفراء التاريخ للفن المصري في العالم.