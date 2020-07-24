إحصائية: 80% من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة كنمط حياة

أظهرت نتائج أحدث إحصائية، أن ما يقرب من 80 بالمائة من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة أو القناع الطبي كنمط حياة، فضلًا عن اعتيادهم الحفاظ على المسافة الآمنة في تعاملاتهم بين بعضهم البعض سواء في الشوارع أو في العمل.

وذكرت قناة "إيه آر دي" الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء على خلفية القيود الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.

وأوضحت الإحصائية، أن 19 %؜ ممن شملهم الاستطلاع لا يزالون يجدون صعوبة في الامتثال للتدابير، حيث أجاب اثنان بالمائة بأن الإجراءات لم تؤثر عليهم، أو أنهم لم يلتزموا بها، أو أنهم لم يذهبوا للتسوق، أو أنهم لم يستخدموا وسائل النقل العام.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتاد أربعة من أصل خمسة ألمان (80 في المائة) على قواعد المسافة المعمول بها وارتداء حماية الأنف والحنجرة عند التسوق والنقل العام.