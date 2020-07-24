نصائح للمواطنين من "الكهرباء": "استهلك صح ووفر فلوسك"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهريًا سوف يخرجهم من الدعم.

وأوضح "حمزة " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من يستهلك 650 كيلو وات شهريًا يظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم، موضحًا أن الفاتورة إذا بلغت 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة عن 150 جنيهًا".

وتستعرض "الوطن" نصائح للحفاظ على استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي:

- الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المباني.

- نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لأن تركه يستهلك كهرباء.

- عدم ترك فيشة الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيون والميكروويف واللاب توب بالكهرباء بعد غلقها، لأن تركها يستهلك كهرباء.

- الاهتمام بصيانة المصاعد باعتبارها المستهلك الرئيسي للكهرباء في المباني والمنشآت العامة.

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة وفق الموقع الرسمي لها نصائح لتشريد الاستهلاك كالتالي:

- استخدام ضوء النهار بدلًا من المصابيح الكهربائية، وعند استخدام المصابيح يفضل أن تكون الموفرة وليست العادية، لأنها تعطي إضاءة أقوى وتستهلك كهرباء أقل.

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل، غلق الأجهزة التي لا تستخدمها.

- تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ويمكن أن تحصل على درجة الحرارة المناسبة فلا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

- عند تشغيل أجهزة التكيف، تأكد أن درجة الحرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.

- أما الثلاجة الكهربائية، فلا يجب ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيلًا لتوفير استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن مبادرة "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، كالتالي:

- تشغيل التكييف على درجة حرارة 25 مئوية والتأكد من تنظيف الفلتر باستمرار وإغلاق باب الغرفة، ويساعد ذلك في تبريد أكثر واستهلاك أقل للكهرباء.

- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن، واستخدام الأواني المصنوعة من الزجاج أو البورسلين.

- تشغيل غسالة الأطباق بكامل حمولتها، واستخدام دورات الغسيل الأقل وقتًا وتنظيف الفلتر باستمرار.

- الحرص على نظافة غلاية الماء باستمرار، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط.

- التأكد من فصل فيشة التليفزيون والريسيفر من المصدر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية قم بفصل الكهرباء من الرسيفر.

- التأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، وتنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرتين في السنة.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجوار بعض لملء الفراغات مما يساعد على منع إهدار الفريون.