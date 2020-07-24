4293 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات في مطروح غدا

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية، غدا السبت، على مستوى محافظة مطروح في 26 لجنة.

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لـ"الوطن"، إنه سيجري اتخاذ نفس الإجراءات التي طبقت في امتحانات الثانوية العامة في امتحانات الدبلومات، أهمها إجراءات التباعد بين الطلاب أمام اللجان، وخلال عملية الدخول، والتعقيم وارتداء الكمامات لجميع الطلبة والعاملين في الامتحانات، وتنفيذ المسح الحراري للطلاب، ووضع ماكينات التعقيم الذاتي، بمدخل اللجان وماكينات ارتداء الأكياس بالقدم للطلبة في كل لجنة منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية، جاهزة لاستقبال 4293 طالبا لأداء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية.

وأكمل: "خصصنا غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وفق التعليمات الوزارية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع التواصل الدائم حال وجود أي صعوبات أو مشكلات تواجه سير الامتحانات مع انطلاقها غدا وحلها على الفور".