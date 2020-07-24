ضبط 1217 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1217 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2,710 طن "مقطعات– فيليه الداوجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.. مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المديرة المسئولة عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة سوهاج أول كرداسة (بمحافظة الجيزة) لقيامها بإنتاج وتعبئة (3900 عبوة "زيت طعام – خل طعام" منتج نهائى ، 9 أطنان "زيت طعام – خل طعام" مدون عليها أسماء تجارية مجهولة المصدر معبأ داخل تنكات "مستلزمات إنتاج").. وتعبئة السلع الغذائية (زيت طعام – خل الطعام) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سوهاج أول المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتعبئة (125 عبوة "بن منتج نهائى" ، وكذا 2,200 طن "بن" معبأ داخل داخل أجولة مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – ماكينة طحن وتحميص بن "أدوات إنتاج").. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لقيامه بإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع .. حيث تم ضبط( 4850 قطعة قميص "منتج نهائى ، تحت التجهيز" ، وكذا 2500 متر أقمشة "مستلزمات إنتاج" ، وعدد (13 ماكينة كى وخياطة "أدوات إنتاج") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول مصر الجديدة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (182) صنف علاجى بإجمالى عدد (18245 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " القلب - السكر – الضغط – العظام " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1569) قرص أدوية مخدرة "خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (82) قضية بإجمالى مضبوطات (10195) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.