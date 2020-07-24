"المجلس الاستشاري المصري": 3 مقار انتخابية لـ"الشيوخ" بأستراليا

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإجراء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال البريد السريع؛ أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ويقول هاني عادل، نائب رئيس المجلس الاستشاري الأسترالي المصري بسيدني، إن المصريين المقيمين في أستراليا والذين سجلوا بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية، هم فقط من يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنه سوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدا لحصوله على بطاقة الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والإثنين 10 أغسطس) لإرساله بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وأضاف عادل لـ"الوطن": "سنقوم بالتصويت عبر البريد السريع نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة في أستراليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى تراجع أعداد الإصابات في بعض الولايات مثل ولاية سيدني وتزايد الأعداد بشكل متسارع في ولايات أخرى مثل ولاية ملبورن.

وتابع: "لدى مصر ثلاثة بعثات دبلوماسية في أستراليا موزعة حسب الوضع الجغرافي، وتحديدا في سيدني وكانبرا وملبورن"، مؤكدا على أن الجالية المصرية المقيمة في أسترليا تحرص على التصويت في كل الاستحقاقات فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة والتي شهدت إقبالا كثيفا من قبل المصريين المقيمين في أستراليا، شارك أيضا من لم يكن لهم حق التصويت حينها، وحرصوا على الحضور أمام القنصليات والسفارة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أكدت أن استخدام وسيلة البريد في الانتخابات كان مطلب من المصريين المتواجدين في الخارج.