القائمة النهائية للمرشحين والمستبعدين من انتخابات "الشيوخ" بالبحيرة

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ لمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 تقدموا بأوراق ترشحهم، وقبول أوراق 22 لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردي بدائرة المحافظة.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين لمقاعد مجلس الشيوخ بالبحيرة، حسب ترتيبهم بالكشوف، وهم محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن"، ومحمد سعد زكي السعدي "مستقبل وطن"، وعيد علي مهدى بلبع "مستقبل وطن"، وأحمد محمد عبد الرحمن قرقورة "مستقبل وطن"، وعادل حسن أبوالفتح الطنيخي "مستقبل وطن"، وأمين جابر محمود الصيرفي "مستقبل وطن"، والسيد سيد أحمد محمود القفاص "مستقبل وطن".

وضمت القائمة أيضًا جلال سعد حسن حسن "الريادة"، وعبدالرسول عبدالهادي عبدالرسول طبلية "النور"، وأشرف محمود محارب إدريس "النور"، وإسلام أحمد علي حامد علي المغربي "النور"، ومحمود محمد طه على غلاب "النور"، وسامي صبحي عبدالحميد عرفات "مستقل"، ومصطفى كامل حسن سليمان "مستقل"، ومنشاوي غانم محمد جابر "مستقل"، وشعبان جلال شعبان قطب "حماة وطن"، وأشرف بشير فتح الله عبدالمجيد "مستقل"، وعمر رمضان محمد هيبة "المصريين"، ومحمد محمد عفيفى عوض "مستقل".

وشملت القائمة أيضًا، ماجدة حسن عبدالهادى جلالة "مستقلة"، وحازم توفيق محمد حسن "مصر المستقبل"، ومحمد كمال أمين خليل "الوفد"، وعصام السيد على محمود "مستقل"، تهاني عبدالعظيم عبدالله الشيخ "مستقل"، ونبيلة على عطية عوض "مستقلة"، هدى عطية على سلامه "مستقلة"، ومحمد إبراهيم على الجندي "مستقل"، مها عبدالمنعم على حسن التحفة "مستقلة"، وماهر رجب إبراهيم محمد الحنش "حماة الوطن"، ومدحت يحيي على غازي "مستقل"، ونهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم "المؤتمر"، وياسر توفيق عبدالحميد القلتاوي "الوفد"، وعمر عيسوي عبدالرؤف عرفات "الوفد"، محمود ربيع شعبان الحناوي "المحافظين"، وهناء فتح الإله عبدالغفار عبدالرحمن "حماة الوطن"، محمد أحمد محمد عشيبة "مستقل"، وهشام على أحمد على أبورية "مستقل"، قاسم مصطفى محمد شعلان "مستقل"، وعطية عبد الفتاح خضر شاهين "مستقل"، وطه زكريا عبد الجواد الشهاوي "مستقل"، ومسعود عبدالقادر إبراهيم يونس "حماة الوطن".

أما المرشحين الذين رُفضت طعونهم، فهم ياسمين فكرى سامي زمباع "مستقلة"، وأسامة رمضان عبيد عبد الله "مستقل"، فيما استبعدت اللجنة كلًا من رجب محمد محمود على دراز "مستقل"، وفايز عبدالمنعم خضرجي، وخليل السقعان "مستقل"، وصفاء محمد مصطفى الحفناوي "مستقلة".

يذكر أن الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، 3 ملايين و895 ألف و934 ناخبًا، بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما يبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 مركزًا، واللجان العامة 18، واللجان الفرعية 908 لجنة.