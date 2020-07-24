قاديروف يعلن سحب دعوته لبومبيو لزيارة الشيشان وإدراجه بقوائم العقوبات

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، سحب دعوته لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الشيشان وفرض عقوبات عليه.

وقال قديروف خلال، اجتماع مع المسؤولين في جمهورية الشيشان، حسبما أوردت وكالة أنباء " انترفاكس" الروسية اليوم الجمعة: "لقد دعوت السيد بومبيو للزيارة، والآن أقول بحضور الجميع أن ذلك ليس من حقي، وقررت إلغاء هذه الدعوة ".

وأضاف: "أعلن أمامكم عن إدراج بومبيو على جميع قوائم العقوبات الموجودة في جمهوريتنا وتجميد كل حساباته، مثلما فعلوا بحقي".

وتابع قاديروف: "أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة حتى لو دعوه للزيارة"، مشيرا إلى أنه ليس متهما في أي محكمة وتساءل حول جدوى إدراج أفراد عائلته على قائمة العقوبات الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، فرض عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وطالت العقوبات أيضا زوجته ميدني قاديروف وابنتيهما عائشة وخديجة.

وردا على فرض العقوبات عليه، دعا قاديروف في وقت سابق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الشيشان.