ضبط شخص نصب على أهالي الغربية في 700 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لاتهامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تلقت ادارة مباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور و2 آخرين، بتلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 700 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.