العثور على جثة "مصابة بالرأس" داخل ترعة القاصد في طنطا

عثر أهالي منطقة المرشحة أمام مسجد السلام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ملقاة داخل ترعة القاصد، وبها جرح عميق في رأسه. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل المجرى المائي بمنطقة المرشحة أمام مسجد السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وجار تكثيف جهود البحث لكشف غموض الواقعة، حرر محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة الملابسات.