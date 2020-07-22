وصول منار سامي لمحكمة جنح طنطا لنظر أولى جلسات محاكمتها

وصلت الفتاة منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، إلى محكمة جنح طنطا قبل قليل، في حراسة الأمن، لنظر أولى جلسات القضية المتهمة فيها، برقم 12 لسنة 2020، في التهم الموجهة إليها.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، وتحددت أولى جلسات القضية اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقديم بلاغات ضدها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد التحريض على الفسق والفجور.

وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وجرى إحالتها لمحكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة الأربعاء لنظر القضية.