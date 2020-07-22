وزيرة الهجرة تعدد أسباب استحداث التصويت عبر "البريد" للمصريين بالخارج

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لأول مرة تقدم الدولة على استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، وهذا كان طلب المصريين في الخارج، بدلًا من الذهاب للسفارات والقنصليات.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن هناك بعثات دبلوماسية بعيدة عن مقر المواطن المصري، لذلك اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا أن يتم التصويت باستخدام البريد السريع، من أجل التأكيد على تلبية رغبات المصريين في الخارج، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة مواطنينا بالخارج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن بعض الدول في الخارج تمنع التجمعات، وبالتالي لا يستطيع المواطن المصري الوقوف في طوابير، مثل المشاهد التي كنا نراها من قبل في الانتخابات، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استخدام الآلية الجديدة.