مصرع سيدة وطفليها انهار منزلهم بمصر القديمة.. "العقار المجاور سقط عليه"

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم نتيجة انهيار منزلهم، بعدما سقط عليه أجزاء من عقار في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وقال اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، إن "عقارا قديما صادر له قرار إخلاء بنطاق الحي منذ فترة عبارة عن طابق أرضي وطابق تقطنه أسرة، بجواره عقار جرى إخلاؤه مكون من طابق أرضي و3 طوابق سقطت من الأخير أجزاء على العقار المجاور له، ما أدى لانهياره ووفاة سيدة وطفليها".

وأضاف رئيس حي مصر القديمة، لـ "الوطن"، أن الحماية المدنية رفعت الأنقاض، واستخرجت جثث المتوفين، مشيرا إلى أنه يجري معاينة المجاورة للوقوف على حالتها الإنشائية.