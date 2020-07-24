أسرة "علاء الدين" تقرر الاحتفال بعيد ميلاد أحمد عز للمرة الثانية

تحتفل أسرة مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد الفنان أحمد عز، اليوم الجمعة، عقب انتهاء العرض المخصص للطواقم الطبية من أطباء وممرضين تقديرا لجهودهم في أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مصدر لـ "الوطن"، إن أسرة المسرحية تعتزم مفاجأة عز بهذه الاحتفالية مع الحضور، بخاصة وأنهم سبق واحتفلوا بعيد ميلاده في البروفة التحضيرية التي أقيمت، الأربعاء الماضي، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأقامت إدارة "كايرو شو" عرضاً لأسر شهداء الشرطة والجيش المصري، أمس الخميس، في إطار الاحتفال بثورة 23 يوليو.

وصرح عز في وقت سابق لـ"الوطن"، بأن العرضين أقل ما يمكن تقديمهما لأسر الشهداء والطواقم الطبية، مؤكدا على أنه تبرع هو وباقي الأبطال بأجورهم في العرضين، وهو أقل ما يمكن تقديمه بعد تضحيات الشهداء وجهود الأطباء والممرضين في الأزمة الراهنة، متابعا: "سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعي وما إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".