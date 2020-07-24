وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه

وظائف شاغرة أعلنتها مبادرة "مصر تعمل" لتوظيف الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن النشرة الأسبوعية للتوظيف، والتي تضمنت كل المؤهلات ولأصحاب الخبرة ودونها، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، كالتالي:

وظائف شاغرة في إحدى ماركات ملابس السيدات

الشروط المطلوبة

- يكون مكان العمل في مول العرب بأكتوبر أو المقطم أو سوهاج أو طنطا أو الفيوم.

- يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ ومتوسط خريجين.

- يمكن للإناث والذكور التقدم للوظيفة.

- يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات في مجال بيع الملابس.

- ألا يزيد السن على 30 عاما.

مميزات العمل

- المرتب قابل للتفاوض.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا.

- توفر الشركة تأمينات اجتماعية للعاملين.

إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة

أعلنت إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة عن وظائف كول سنتر وأعضاء فريق، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط لوظيفة الكول سنتر.

- يكون المتقدمون للوظائف من الذكور والإناث لوظيفة عضو فريق.

- ألا يقل السن عن 18 عاما، وألا يزيد على 35 عاما.

مميزات العمل

- توفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية بالإضافة إلى البدلات.

- توفير وجبة كل يوم خميس.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.

- توفر سلسلة المطاعم تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف شاغرة إحدى شركات الدهانات الشهيرة

الشروط المطلوبة

- يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ خريجين.

- يكون لديه خبرة 3 سنوات في المجال نفسه.

- يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- يكون المتقدم للوظائف جيدا في اللغة الإنجليزية.

مميزات العمل

- يحدد المرتب على حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا.

إحدى شركات التسويق

أعلنت إحدى شركات التسويق حاجتها لموظفين لترتيب وتنسيق وعرض المنتجات على الرف وكتابة التقارير اللازمة واتباع خط السير المطلوب حسب احتياج العمل، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط وطلبة.

- يمكن للذكور والإناث التقدم للوظائف.

- ألا يزيد السن 35 عاما.

مميزات العمل

- يتراوح المرتب من 2400 إلى 2700 حسب الخبرة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات يومية.

- توفرالشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

إحدى شركات الصيانة الميكانيكية

الشروط المطلوب

- يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل دبلوم فني.

- يكون المتقدم من للوظائف من الذكور فقط.

- ألا يزيد السن على 30 عاما.

- يكون على دراية جيده باللغة الإنجليزية.

- يكون لديه خبرة في مجال الوظيفة من عام إلى عامين.

مميزات العمل

- يصل المرتب إلى 3500 جنيه.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

إحدى شركات المستلزمات الطبية

أعلنت إحدى شركات المستلزمات الطبية وصناعة الكمامات الواقية عن حاجتها لفني ميكانيكي وصيانة وفني كهربائي ومراقب جودة ومسئول مخازن، للعمل في العبور، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل ثانوي تخصص ميكانيكا، أو حاصلا على دبلوم أو معهد فني.

- يكون لديه خبره من 3 حتى 5 سنوات في مصانع مستلزمات طبية أو ورقية.

- يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- ألا يزيد السن على 40 عاما.

مميزات العمل

- يبدأ المرتب من 4500 جنيها ويزيد بحسب الخبرة.

- يكون العمل بنظام الشيفتات بورديتين 12 ساعة يوميه.

- توفر الشركة للعاملين وسيلة مواصلات وتأمينات اجتماعية وطبية.

إحدى شركات تنظيم المطاعم الشهيرة

الشروط المطلوبة

- يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهلات عليا للخريجين.

- يكون المتقدم للوظائف من الذكور والإناث.

- يكون لديه خبرة سنة في الكول سنتر.

- يصل الحد الأقصى للسن إلى 30 عاما.

مميزات العمل

- تحدد المرتبات بحسب الخبرة.

- تكافئ الشركة العاملين بنسبة على الأداء.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.