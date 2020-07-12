بنك القاهرة يحقق صافي أرباح بقيمة 838 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020

كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2020 عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 19%.

كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنك بنحو 30% ليسجل 433 مليون جنيه بالمقارنة بـ333 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 ما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يعمل وفق سياسات وإجراءات تحوطية لمواجهة الأحداث الراهنة، حيث قام البنك بزيادة مخصص خسائر الاضمحلال بنحو 739 مليون جنيه، ما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 838 مليون جنيه بعد خصم الضرائب.

وأوضح «فايد» أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.5%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 23%، والعائد على متوسط الأصول 1.9% بنهاية مارس 2020، كما بلغ إجمالى الأصول 176 مليار جنيه، وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 83 مليار جنيه بنسبة نمو 4% مقارنة بنهاية العام المالى 2019.

وحقق صافى الدخل من العائد زيادة وصلت إلى 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، حيث انعكس ذلك على زيادة نسبة صافى الدخل من العائد(NIM) ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ 5.2% فى عام 2019.

وشهد الربع الأول من عام 2020، توسع البنك فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يسعى البنك إلى تنويع منتجات التجزئة المصرفية، والعمل على تطويرها باستمرار، مع التركيز على الخدمات الرقمية بهدف التقليل من توافد المواطنين بالفروع عبر باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية، أبرزها خدمات الموبايل البنكى، والإنترنت البنكى للأفراد وللشركات، ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وخدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QRcode كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصرفية المصرية، لدعم فئة كبيرة من التجار والأفراد.

ويطرح البنك للعملاء بطاقة ميزة للخصم المباشر والمدفوعة مقدماً مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى أنه تم إتاحة معاملات الشراء عبر الإنترنت على جميع أنواع بطاقات بنك القاهرة عن طريق خاصية الكود الآمن 3D Secure، والعمل على تطوير شامل لخدمة التليفون البنكى IVR، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل عبر الواتس آب.

وفى مجال التوسع الجغرافى وافتتاح الفروع الجديدة، تم افتتاح 9 فروع جديدة بتصميم نموذجى أكثر تطوراً للعمل ضمن شبكة فروع البنك فى مختلف محافظات الجمهورية، كما أنه من المقرر افتتاح أول فرع رقمى للبنك، كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك بنهاية الربع الأول من العام الجارى نحو 1024 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 500 ماكينة جديدة.

يذكر أن بنك القاهرة حصل على 16 جائزة فى مجالات عديدة، منها «التحول الرقمى» للتجزئة المصرفية، والمعاملات المصرفية الدولية، الخزانة وأسواق المال، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك وما حققه من أداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفى بالبنك.

وعلى صعيد آخر، يشارك بنك القاهرة فى رعاية المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «دراجتك.. صحتك» إيماناً من البنك بأهمية المبادرة ودورها الفعال فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة والبدء فى تغيير ثقافة الانتقال اليومى والتشجيع على استخدام وسائل التنقل النشط، وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، لافتاً إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، والبدء فى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن القطاع الرياضى يعد واحداً من أبرز القطاعات التى يحرص البنك على مساندتها لما تمثله من أهمية بالغة فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مؤكداً حرص البنك على مساندة ودعم جهود وزارة الشباب لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة فى ظل توجيهات القيادة السياسية. وأضاف «فايد»: «تأتى مشاركة البنك فى المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق لتصبح فى متناول جميع شرائح المواطنين، بما يعزز من زيادة اعتماد المواطن على الدراجة باعتبارها من أهم وسائل التنقل النشط».