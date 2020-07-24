"الحكم للجمهور".. خبير: نظام تقييم الأوكازيون يلبي احتياج المواطن

"الحكم للجمهور" نظام جديد تطبقه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحديدًا قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في تقييم محلات الأوكازيون، للمرة الأولى خلال فترة الأوكازيون الصيفي، والتي بدأت أمس الخميس، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل، حيث تسعى الوزارة، لاستطلاع رأي المستهلكين للتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها المحال التجارية.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة ستقوم بجولات ميدانية من خلال قطاع التفتيش والرقابة، وقطاع التجارة الداخلية، للتأكد من انتظام عروض الأوكازيون، وهذا النظام الجديد المقرر تطبيقه لأول مرة يتيح للجمهور الحكم على العروض، وفي حالة وجود أي مخالفات سيجري تحرير محاضر رسمية في نفس اللحظة دون توجيه إنذار بالمخالفة، على أن يجري تدوين ملاحظات عن رأي الجمهور في أسعار السلع بعد الأوكازيون، وهل التخفيضات مناسبة وملائمة وحقيقية من عدمه.

واعتبر الدكتور ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المحلية والمستدامة، النظام الجديد، تعظيما لقيمة البحث العلمي لرصد آراء الجمهور من خلال استبيانات تساعد متخذي القرار على رصد الاتجاهات العامة في المجتمع، ودراسة تفضيلات المجتمع.

شحاتة: النظام الجديد يخلق حلقة وصل وثقة بين الجمهور والوزارة

ومن خلال شكاوى المواطنين وآرائهم المختلفة، تتمكن الوزارة من رصد عيوب نظام الأوكازيون ووضع سيناريوهات بديلة، وبحسب تصريحات "شحاتة" لـ"الوطن"، تبدأ الوزارة في تطبيق العقاب على المخالفين، والعمل على تعديل المشكلات حتى حلها لإرضاء احتياجات الجمهور.

واعتبر أستاذ التنمية المحلية والمستدامة، أن النظام الجديد الذي يتيح للجمهور التعبير عن رأيه، يعمل على توطيد العلاقة بين الجمهور ووزارة التموين ووسائل الإعلام التي تسلط الضوء على هذا الموضوع، بما يؤدي إلى ثقة المواطن البسيط في الوزارة، بعد العمل على دراسة المشكلات وحلها وتلبية احيتاجات ورغبات الجمهور.