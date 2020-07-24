النيابة تكشف القصة الكاملة لوفاة شهيد الشرف بالدقهلية

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل حادث مقتل الشاب إسلام سعد المعروف بشهيد الشرف في الدقهلية حيث أفادت النيابة بأن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته بجرحين نافذين يسار صدره.

وشهد والد المجني عليه وعمه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومها إلا أن المتهمين تعدوا على المجني عليه في اليوم التالي محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه أخبر والده على من تعدى عليه قبيل وفاته.

وعثرت النيابة العامة خلال معاينتها مسرح الحادث على كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المحال سجلت الحادث، فتحفظت عليها وتعكف على مشاهدتها ومواجهة المتهمين بها.

وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على إثر الشجار الواقع بين اثنين منهم وبين المجني عليه في اليوم السابق على وفاته لتعرضهم لشقيقته، وأرشد أحد المتهمين الشرطة عن أحد الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال" استخدم في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بضبط متهم هارب، وضبط باقي الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة بإرشاد المتهم المعترف بها، واستدعاء شهود على الواقعة لسؤالهم.