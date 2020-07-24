ضربوه بجنزير وأسلحة بيضاء.. اعترافات أحد المتهمين بقتل شهيد الشرف

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اعتراف أحد المتهمين بقتل الشاب إسلام سعد، المعروف بـ"شهيد الشرف" في الدقهلية، حيث استجوبت النيابة المتهمين، البالغين من العمر 16 سنة، فاعترف أحدهم بتشاجره ومتهم آخر مع المجني عليه في اليوم السابق على الواقعة، لظن الأخير تعرضهما لشقيقته.

ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ، إلا أنه واثنين من المتهمين، استوقفوا المجني عليه في اليوم التالي، حال مروره بهم بالطريق العام، لمعاتبته على ما جرى بينهم في اليوم السابق.

وأضاف المتهم، أنه نشبت مشاجرة بينهم ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ"جنزير"، وخلال محاولة الأخير الدفاع عن نفسه بمفتاح دراجته الآلية، أشهر هو سلاحا أبيض "كتر" في وجه المجني عليه، الذي اقترب منه، فأصابه بالسلاح في صدره، ووالى باقي المتهمين التعدي عليه ضربا بما بحوزتهم من أسلحة بيضاء.

وعثرت "النيابة العامة" خلال معاينتها مسرح الحادث، على "كاميرا مراقبة" مثبتة بأحد المحال سجلت الحادث، فتحفظت عليها، وتعكف على مشاهدتها ومواجهة المتهمين بها.