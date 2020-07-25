حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بمزاجيته المتقلبة باستمرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر عاطفية تنير دربك وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.