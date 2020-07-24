حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء من الشخصيات المحبة لتجربة كل ما هو جديد، كما أنّه اجتماعي ويتفاعل بسرعة كبيرة من الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.