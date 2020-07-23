"علام": السد الإثيوبي لم يكتمل بناؤه ومن الخطأ القول إن الملء بدأ

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن الجانب الإثيوبى يماطل في مفاوضات السد الإثيوبي، ومن الخطأ أن نقول أنها بدأت التخزين، كون السد لم يكتمل بعد، موضحاً أن ما تم حجزه حتى الآن 4.9 مليار متر مكعب، والمياه بدأت تتجاوز منتصف السد وتمر، وذلك لا يشكل أي خطر على مصر.

وأضاف "علام "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المشكلة تكمن فى حال قيام إثيوبيا تنفيذ التصريحات غير المسئولة لرئيس وزرائها، بأنه سوف يعمل على ملء السد فى عامين فقط وحجز 74 مليار متر مكعب، وتابع: "فى حال قيام إثيوبيا بملء السد منفردة سوف يكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائى بمصر ولكن حال التزامها بالمبادئ التى تم الاتفاق عليها لن تنقص قطرة واحدة من حق مصر".

وأكد وزير الرى الأسبق، أنه لا يوجد هدف لإثيوبيا من وراء ما تقوم به الآن إلا التحكم فى مصر، وتابع:" استراتيجية إثيوبيا حول السد الإثيوبي إما المياه أو الأموال"، لافتاً إلى أن هذه الورقة استغلها الأعداء قديماً.