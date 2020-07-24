الكويت: الصورة المتداولة لأمير البلاد غير صحيحة

قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، اليوم، إن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها صورة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، هي صورة غير صحيحة.

وأكد الوزير الكويتي، في بيان صحفي، ضرورة توخي الدقة فيما يجري تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرض فاعلها للمسائلة القانونية.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن مساء أمس الخميس، وصول أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن أمير الكويت، في حالة صحية مستقرة.