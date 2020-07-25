علام: يجب اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن للفصل في أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية سابقا، إن القرارت التي تتبعها دولة إثيوبيا بعيدة عن الاتفاقيات، واليوم تعلن عدم التزامها باتفاقية ملزمة لملء وتشغيل السد الإثيوبي، ومن المفترض أن يقيدها الاتحاد الأفريقي بإطار محترم يحترم سيادة الدول الأعضاء: "هي دولة غير ملتزمة بالاتحاد الأفريقي، ولازم مصر تلجأ لمجلس الأمن مرة أخرى للفصل في تلك الأزمة والمماطلة الإثيوبية ولا تريد التفاوض وتفاقم من الأزمة".

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن إثيوبيا أعلنت بوضوح أنها لا ترغب في اتفاقية ملزمة بشأن ملء السد الإثيوبي، موضحا أنه من المفترض أن تستدعى مصر السفير الإثيوبي في مصر وتوجه له اللوم على التصريحات غير المسؤولة من بلاده بشأن السد، وتخبره بما تتبعه بلاده من تدنٍ في الحوار النقاش للحفاظ على الحقوق المصرية ولتهدئة الغضب بالشارع المصري.

وأكد أنه وفي حال تم تخزين مياه في السد أكبر مما تم تخزينه فسيؤدى إلى نتائج سلبية في مرحلته الأولى، ولا توجد آثار سلبية ستأتي على مصر أو السودان، وما عاناه السودان من ضعف في المياه يأتى بسبب عدم قدرته على تشغيل سدودها بالطريقة الصحيحة بعكس مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفة، إما الاستمرار في سياق معلن للجميع، أو تحويل الأمر برمته لمجلس الأمن وإخبار المجتمع الدولي بأن مصر لا تستطيع التعامل مع تلك الدولة.